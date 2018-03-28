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Минспорт Самарской области разочарован исключением «Лады» из состава участников КХЛ
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Минспорт Самарской области разочарован исключением «Лады» из состава участников КХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 28 марта. Министерство спорта Самарской области разочаровано решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не включать тольяттинскую «Ладу» в состав участников лиги в следующем сезоне. Об этом сообщается в Twitter Минспорта Самарской области.
"Лада", а также «Югра» из Ханты-Мансийска были исключены из КХЛ решением совета директоров, о котором было объявлено в среду. Оба клуба находились на последних местах спортивно-экономического рейтинга лиги.
"Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата в следующем сезоне. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса. В лигу предоставлялись гарантии финансирования «Лады», необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объема спонсорских средств", — говорится в сообщении.
"Лада" и «Югра» по итогам регулярного чемпионата заняли предпоследнее и последнее место соответственно в Восточной конференции. После исключения двух клубов в следующем сезоне чемпионата КХЛ примут участие 25 команд. В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак».
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