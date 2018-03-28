Совет директоров утвердил состав Правления КХЛ до 2020 года

Председателем Правления будет президент КХЛ Дмитрий Чернышенко . Его заместителем стал вице-президент СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг . В состав вошли еще 15 человек.

— Виктор Бескибалов — директор по финансам КХЛ;

Тагир Ибрагимов ("Салават Юлаев") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

Геннадий Величкин ("Металлург" Магнитогорск) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

— Алмаз Гарифуллин (ЦСКА) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

— Сергей Доброхвалов — генеральный директор «КХЛ-Маркетинг»;

— Василий Курсин — помощник председателя совета директоров КХЛ;

— Зигмарс Приеде ("Динамо" Рига) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

Кирилл Фастовский ("Сибирь") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

Шамил Хуснутдинов ("Ак Барс") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

Аскар Шопобаев ("Барыс") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;

Напомним, ранее на совете директоров был утвержден состав участников лиги на сезон 2018/2019. В него вошли 25 команд. В чемпионате не примут участие «Лада» и «Югра». Следующий регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, в нем команды сыграют не менее 60 матчей.