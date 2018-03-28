Совет директоров утвердил состав Правления КХЛ до 2020 года 

Председателем Правления будет президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Его заместителем стал вице-президент СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. В состав вошли еще 15 человек.
— Виктор Бескибалов — директор по финансам КХЛ;
— Тагир Ибрагимов ("Салават Юлаев") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Геннадий Величкин ("Металлург" Магнитогорск) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Алмаз Гарифуллин (ЦСКА) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Алексей Горский — директор департамента судейства КХЛ;
— Сергей Доброхвалов — генеральный директор «КХЛ-Маркетинг»;
— Георгий Кобылянский — вице-президент КХЛ;
— Алексей Краснов — вице-президент КХЛ;
— Василий Курсин — помощник председателя совета директоров КХЛ;
— Алексей Морозов — управляющий директор МХЛ;
— Зигмарс Приеде ("Динамо" Рига) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Кирилл Фастовский ("Сибирь") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Шамил Хуснутдинов ("Ак Барс") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Аскар Шопобаев ("Барыс") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Алексей Степанов — директор юридиечского департамента КХЛ.
Напомним, ранее на совете директоров был утвержден состав участников лиги на сезон 2018/2019. В него вошли 25 команд. В чемпионате не примут участие «Лада» и «Югра». Следующий регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, в нем команды сыграют не менее 60 матчей.