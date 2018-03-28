Ещё
Совет директоров утвердил состав Правления КХЛ до 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совет директоров утвердил состав Правления КХЛ до 2020 года 

Советский спорт 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Председателем Правления будет президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Его заместителем стал вице-президент СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. В состав вошли еще 15 человек.
— Виктор Бескибалов — директор по финансам КХЛ;
Тагир Ибрагимов ("Салават Юлаев") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
Геннадий Величкин ("Металлург" Магнитогорск) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
— Алмаз Гарифуллин (ЦСКА) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
Алексей Горский — директор департамента судейства КХЛ;
— Сергей Доброхвалов — генеральный директор «КХЛ-Маркетинг»;
Георгий Кобылянский — вице-президент КХЛ;
Алексей Краснов — вице-президент КХЛ;
— Василий Курсин — помощник председателя совета директоров КХЛ;
Алексей Морозов — управляющий директор МХЛ;
— Зигмарс Приеде ("Динамо" Рига) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
Кирилл Фастовский ("Сибирь") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
Шамил Хуснутдинов ("Ак Барс") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
Аскар Шопобаев ("Барыс") — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;
Алексей Степанов — директор юридиечского департамента КХЛ.
Напомним, ранее на совете директоров был утвержден состав участников лиги на сезон 2018/2019. В него вошли 25 команд. В чемпионате не примут участие «Лада» и «Югра». Следующий регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, в нем команды сыграют не менее 60 матчей.
Советский спорт: последние новости
«Югра» и «Лада» не попали в состав участников КХЛ следующего сезона Два очка Панарина помогли «Коламбусу» одержать волевую победу в Эдмонтоне Казань в 2019 году примет Матч звезд КХЛ
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
КХЛ избавилась от двух клубов
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение