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Курри: сокращение команд пойдет на пользу лиге
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Курри: сокращение количества команд в КХЛ пойдет на пользу лиге 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Исключение ханты-мансийской "Югры" и тольяттинской "Лады" из числа участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пойдет на пользу организации. Такое мнение журналистам выразил член совета директоров лиги и генеральный менеджер финского "Йокерита" Яри Курри.
В среду совет директоров КХЛ исключил из лиги "Ладу" и "Югру".
"Думаю, что сокращение количества команд — это в целом позитивный шаг для лиги. У исключенных клубов будет возможность стать лучше и вернуться в КХЛ", — считает Курри.
На заседании совета директоров КХЛ также был утвержден потолок зарплат 850 млн рублей в сезоне 2018/19. В сезоне-2020/21 потолок будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения. Отмечается, что для стимулирования клубов к привлечению молодых игроков, КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков не старше 21 года.
По мнению члена совета директоров, КХЛ должна уменьшить разницу в бюджетах между богатыми и бедными клубами.
"Это будет лучше для болельщиков и лиги. Будет больше сильных команд и конкуренции. Лига должна помогать бедным клубам", — отметил Курри.
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