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КХЛ на матчах 7 сентября будет организовывать памятные мероприятия по «Локомотиву»
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КХЛ на матчах 7 сентября будет организовывать памятные мероприятия по «Локомотиву» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский сообщил, что лига вернется к практике проведения матчей 7 сентября, на которых будут организовываться мероприятия, посвященных памяти игрокам и тренерам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе в 2011 году. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из «Локомотива», будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем", — сказал Каменский.
Он отметил, что в этот день не будет играть «Локомотив», который будет проводить свои мероприятия.
Ранее сообщалось, что лига утвердила старт сезона-2018/19 годов 1 сентября.
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