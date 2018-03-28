КХЛ на матчах 7 сентября будет организовывать памятные мероприятия по «Локомотиву»

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский сообщил, что лига вернется к практике проведения матчей 7 сентября, на которых будут организовываться мероприятия, посвященных памяти игрокам и тренерам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе в 2011 году. Слова чиновника приводит ТАСС

"Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из «Локомотива», будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем", — сказал Каменский.

Он отметил, что в этот день не будет играть «Локомотив», который будет проводить свои мероприятия.

Ранее сообщалось, что лига утвердила старт сезона-2018/19 годов 1 сентября.