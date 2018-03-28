Бывший голкипер сборной России, воспитанник тольяттинского хоккея Илья Брызгалов прокомментировал исключение «Лады» из КХЛ. По его словам, такое решение лиги, учитывая бизнес-аспекты, является объяснимым.
"Ладу" и «Югру» исключили из КХЛ. Онлайн
— Как вам новости об исключении «Лады»?
— Грустно, конечно. Что еще скажешь, когда мою родную команду исключили из КХЛ? Но ничего не поделаешь. Решение принято. Ничего уже не сделаешь. Все свободны. А чем объясняют?
— Бизнес-аспектами.
— А, ну да, у нас же КХЛ — это бизнес-проект. Тогда все понятно и объяснимо.
— Но, говорят, что дверь в КХЛ «Ладе» не закрыли.
— А что нужно сделать, чтобы вернуться?
— Скажем, повысить доходную часть.
— Если люди в Тольятти начнут неожиданно зарабатывать в три раза больше, то и повысится, наверное. Правда, это маловероятно. Не то, что в ближайшие несколько лет — в ближайшие десятилетия. (Игорь ЕРОНКО)
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