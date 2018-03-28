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В Минспорте Самарской области крайне разочарованы решением по «Ладе»
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В Минспорте Самарской области крайне разочарованы решением по «Ладе» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Министерство Самарской области прокомментировало решение совета директоров КХЛ, который не стал включать «Ладу» в число участников чемпионата-2018/2019. В заявлении ведомства отмечается, что регион хотел сохранить команду в лиге, для этого предпринимались раные шаги.
"Крайне разочарованы решением Совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата — 2018/2019, — говорится в сообщении Министерства спорта Самарской области. — Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса. В лигу предоставлялись гарантии финансирования «Лады», необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объема спонсорских средств (один из параметров лиги по оценке эффективности клубов). В минувшем сезоне «Лада» вошла в число лидеров по показателю «процент заполняемости арены на домашних матчах». До лиги доводились доводы о важности и целесообразности сохранении «Лады» в КХЛ с точки зрения развития хоккея в Тольятти и всей Самарской области, интересов многочисленных болельщиков".
Напомним, в сезоне-2017/18 «Лада» не смогла выйти плей-офф, заняв в турнирной таблице Восточной конференции предпоследнее 13-е место.
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