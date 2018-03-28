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Хоккеисты из Тимирязевки обыграли команду МИФИ
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Хоккеисты из Тимирязевки обыграли команду МИФИ 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В последнем туре регулярного чемпионата Московской студенческой хоккейной лиги команда РГАУ-МСХА «Тимирязевские зубры» обыграла сборную МИФИ со счетом 3:2 и стала победителем дивизиона «Бакалавр». Об этом рассказала представитель пресс-службы Тимирязевской академии Ирина Батуева.
— Победа дает нашим студентам преимущество в плей-офф и оставляет наилучшие шансы на попадание в когорту сильнейших — дивизион «Магистр», — поделилась Батуева.
Отметим, что команда «Тимирязевские зубры» существует два года. В Московской студенческой хоккейной лиге сезона 2016–2017 годов она стала чемпионом дивизиона «Абитуриент». (мю)
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