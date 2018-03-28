Каменский: КХЛ обсудит вопрос введения двухочковой системы в чемпионате

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) продолжит рассмотрение вопроса о применении в регулярном чемпионате двухочковой системы. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров лиги Валерий Каменский.

"Был затронут такой вопрос. Поставили его на рассмотрение, решение примет совет директоров", — сказал Каменский.

На данный момент в чемпионате КХЛ действует система, при которой каждая команда за победу в основное время в матче регулярного сезона получает три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два. Проигравший в овертайме или по буллитам получает одно очко.

Двухочковая система, в частности, используется в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги, где победитель в основное время получает два очка, а проигравший — ноль. По итогам овертайма победителю матча присуждается два очка, а проигравшему — одно.