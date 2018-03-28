Американский журналист прокомментировал слухи о возвращении Дацюка в «Детройт»

Соглашение Дацюка со СКА истекает 30 апреля. 39-летний хоккеист вернулся в Россию перед началом сезона-2016/17. С 2001 по 2016 год Дацюк выступал за «Детройт».

Ранее сообщалось, что КХЛ обсудит вопрос применения двухочковой системы в регулярном чемпионате.