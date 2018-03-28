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Американский журналист прокомментировал слухи о возвращении Дацюка в «Детройт»
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Американский журналист прокомментировал слухи о возвращении Дацюка в «Детройт» 

RT на русском 1 час назад
Инсайдер американского интернет-портала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал слухи о возвращении нападающего санкт-петербургского СКА Павла Дацюка в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». «В последнее время идут непонятные слухи, что Павел Дацюк вернётся в „Детройт“ на сезон-2018/19. Его агент Дэн Мильштейн говорит, что это неправда», — сообщил Фридман.
Соглашение Дацюка со СКА истекает 30 апреля. 39-летний хоккеист вернулся в Россию перед началом сезона-2016/17. С 2001 по 2016 год Дацюк выступал за «Детройт».
Ранее сообщалось, что КХЛ обсудит вопрос применения двухочковой системы в регулярном чемпионате.
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