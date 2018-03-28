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Андрей Разин: Выход «Трактора» в полуфинал плей-офф КХЛ — сенсация
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Андрей Разин: Выход «Трактора» в полуфинал плей-офф КХЛ — сенсация 

Советский спорт 3 часа назад
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«Я считаю, что выход «Трактора» в финал конференции — это все-таки сенсация. Это клуб, у которого бюджет «один из», но не самый высокий. И он победил команду, у которой намного больше задачи и бюджет. Этот успех — совокупность работы всего клуба. Начиная с верхов, которые перетерпели и дали поработать тренеру, несмотря на неудачные отрезки в сезоне, и заканчивая работой самого тренерского штаба, который экспериментировал с тактикой, составом, но пришел к общему знаменателю в плей-офф», — приводит РИА «Новости» слова Разина.
«Трактор» впервые с 2013 года вышел в финал Восточной конференции КХЛ, где сыграет с казанским «Ак Барсом». Челябинцы в первом раунде взяли верх над нижнекамским «Нефтехимиком» (4-1), а во втором победили уфимский «Салават Юлаев» (4-3).
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