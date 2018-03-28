«Чикаго» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

«Чикаго»

В прошлом поединке «Чикаго» снова проиграл. На этот раз дома «Сан-Хосе» в серии буллитов (3:4). Это поражение стало восьмым в последних десяти поединках для «Блэкхокс».

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Ни по одному из показателей «Чикаго» не входит даже в топ-20 команд Лиги. Слабая атака и оборона, но хуже всего обстоят дела с игрой в большинстве — всего 16% реализации и четвертое с конца место в НХЛ.

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» дома в серии буллитов дожал «Бостон» (5:4). Эта победа стала для «Джетс» уже шестой подряд. Что любопытно, последние четыре игры «Виннипег» побеждает исключительно в овертаймах или по буллитам.

«Виннипег» делает акцент на атаку, забрасывая в среднем 3,30 шайб за матч — это 2-й результат в НХЛ после «Тампы-Бэй». Но по игре в обороне и в большинстве «Джетс» также в топ-5 Лиги. Лишь в меньшинстве результат чуть хуже — 82% надежности и 10-е место.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом три матча в текущем сезоне. Сначала дважды оказался сильнее «Чикаго», а в последнем матче успех праздновал «Виннипег». При этом дважды соперники забрасывали шесть и более шайб за матч. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,82.