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«Чикаго» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
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«Чикаго» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Чикаго»
В прошлом поединке «Чикаго» снова проиграл. На этот раз дома «Сан-Хосе» в серии буллитов (3:4). Это поражение стало восьмым в последних десяти поединках для «Блэкхокс».
Все прогнозы на хоккей
«Чикаго» доигрывает сезон, который однозначно стал провальным. Сейчас «Блэкхокс» занимают третье с конца место в Западной конференции. Но в родных стенах команда обязана показывать характер. В списке травмированных основной вратарь Кори Кроуфорд и три нападающих — Джон Хэйден, Энтони Дюклер и Джонатан Тэйвз. Российский нападающий Артем Анисимов не набирает очки четыре матча подряд и не может забросить шайбу семь игр кряду.
Ни по одному из показателей «Чикаго» не входит даже в топ-20 команд Лиги. Слабая атака и оборона, но хуже всего обстоят дела с игрой в большинстве — всего 16% реализации и четвертое с конца место в НХЛ.
«Виннипег»
В прошлом матче «Виннипег» дома в серии буллитов дожал «Бостон» (5:4). Эта победа стала для «Джетс» уже шестой подряд. Что любопытно, последние четыре игры «Виннипег» побеждает исключительно в овертаймах или по буллитам.
На данный момент «Виннипег» занимает второе место в Центральном дивизионе. От «Нэшвилла» «Джетс» отстают на пять очков и на десять опережают «Миннесоту». Так что до конца регулярки турнирное положение команды уже не изменится. У «Виннипега» также большие проблемы с лазаретом. Кроме российского защитника Дмитрия Куликова травмированы также вратарь Майкл Хатчинсон, защитники Джейкоб Троуба и Тобиас Энстрем, нападающий Мэтт Хендрикс.
«Виннипег» делает акцент на атаку, забрасывая в среднем 3,30 шайб за матч — это 2-й результат в НХЛ после «Тампы-Бэй». Но по игре в обороне и в большинстве «Джетс» также в топ-5 Лиги. Лишь в меньшинстве результат чуть хуже — 82% надежности и 10-е место.
Прогноз
Соперники сыграли друг с другом три матча в текущем сезоне. Сначала дважды оказался сильнее «Чикаго», а в последнем матче успех праздновал «Виннипег». При этом дважды соперники забрасывали шесть и более шайб за матч. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,82.
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