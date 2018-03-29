«Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома проиграл «Филадельфии» (1:2). Это поражение стало для «Эвеланш» вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.

«Колорадо» в текущем сезоне является достаточно результативной командой, забрасывая в среднем 3,10 шайбы за матч — это 10-й показатель в НХЛ. Оборона и большинство у «Лавин» среднее, а вот в меньшинстве «Эвеланш» одна из топ-команд — 83,5% надежности и 3-й результат.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» дома в серии буллитов проиграл «Сан-Хосе» (3:4), потерпев свое восьмое поражение в последних десяти поединках. Перед игрой с «Колорадо» «Блэкхокс» также успеют сыграть дома с «Виннипегом».

«Чикаго» не блещет командной статистикой, показывая слабые результаты как в атаке, так и в обороне — места в третьем десятке команд НХЛ. Но хуже всего «Блэкхокс» играют в большинстве — всего 16% реализации, что является четвертым результатом с конца.

Прогноз

В трех поединках в сезоне дважды победу праздновал «Колорадо», в том числе дома. Сейчас «Эвеланш» снова играют дома и победа им нужна больше. Можно присмотреться к ставке на победу «Колорадо» в основное время с коэффициентом 1,93.