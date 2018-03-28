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Игорь Захаркин: Жаль, что «Югра» покидает КХЛ
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Игорь Захаркин: Жаль, что «Югра» покидает КХЛ 

Советский спорт 1 час назад
Дмитрий Чернышенко: «Югра» и «Лада» будут выступать в ВХЛ  «Хотелось, чтобы хоккей был представлен на карте России как можно шире. Но играть в КХЛ — это особая привилегия. Нужны профессиональные клубы, которые реально это хотят, и делают все для развития хоккейного хозяйства в регионе. Жаль, что «Югра» уходит из КХЛ, но нужны были особые требования к профессионализму людей, которые развивали там хоккей. С этой точки зрения, «Лада» — наиболее пострадавший клуб в данной ситуации. Там и отличная детско-юношеская школа, богатая история», — приводит РИА «Новости» слова Захаркина.
«Югра» из Ханты-Мансийска решением совета директоров КХЛ была исключена из состава участников лиги на сезон-2018/19. Захаркин в начале текущего сезона был главным тренером команды. Также места в КХЛ лишилась тольяттинская «Лада».
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