Игорь Захаркин: Жаль, что «Югра» покидает КХЛ

Дмитрий Чернышенко : «Югра» и «Лада» будут выступать в ВХЛ «Хотелось, чтобы хоккей был представлен на карте России как можно шире. Но играть в КХЛ — это особая привилегия. Нужны профессиональные клубы, которые реально это хотят, и делают все для развития хоккейного хозяйства в регионе. Жаль, что «Югра» уходит из КХЛ, но нужны были особые требования к профессионализму людей, которые развивали там хоккей. С этой точки зрения, «Лада» — наиболее пострадавший клуб в данной ситуации. Там и отличная детско-юношеская школа, богатая история», — приводит РИА «Новости» слова Захаркина

«Югра» из Ханты-Мансийска решением совета директоров КХЛ была исключена из состава участников лиги на сезон-2018/19. Захаркин в начале текущего сезона был главным тренером команды. Также места в КХЛ лишилась тольяттинская «Лада».