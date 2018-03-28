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Варламов может пропустить первый матч за 1,5 месяца
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Варламов может пропустить первый матч за 1,5 месяца 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов с большой долей вероятности не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии», сообщает Denver Post. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар отметил, что российский вратарь простудился.
Если Варламов не сыграет с «Флайерз», место в воротах займет третий вратарь команды Эндрю Хэммонд. Второй голкипер команды Джонатан Бернье не сможет выйти на лед из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что россиянин неизменно защищал ворота «Колорадо» в 21 матче подряд (в 20 из них — в стартовом составе). В последний раз он попал в заявку команды на игру, но так и не появился на льду 12 февраля.
В этом сезоне Варламов принял участие в 50 матчах, одержав 25 побед при коэффициенте надежности 2,74 и 91,8 проценте отраженных бросков.
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