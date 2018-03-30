«Миннесота» крупно победила «Даллас», у Радулова «-2» 

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Даллас Старз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
В составе «Миннесоты» 4 (1+3) очка набрал защитник Мэтт Дамба. Дубль оформил форвард Зак Паризе. Также две результативные передачи на свой счёт записал Райан Сутер. У «Далласа» по шайбе забросили Джейми Бенн и Девин Шор.
Российский форвард «звёзд» Александр Радулов провёл на льду 25 минут 36 секунд, нанёс 4 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». «Даллас Старз» потерпел девятое поражение в последних десяти встречах.