Артемий Панарин оказался Джоном

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин представился как Джон в американской кофейне. Об этом рассказал журналист Брайан Хеджер в своем Twitter-аккаунте.

«Только что видел Артемия Панарина в кофейне в Калгари. Когда они спросили, какое имя написать на стакане, он ответил: «Джон»», — сообщил Хеджер. Россиянин, отвечая на вопрос журналиста, заявил: «Если я скажу им „Артемий“… Нет никаких шансов. Поэтому я просто говорю „Джон“ каждый раз».

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Летом 2017-го «Чикаго Блэкхоукс» обменял россиянина в «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на его счету 71 очко (26 заброшенных шайб и 45 результативных передач).

До этого форвард защищал цвета «Витязя», «Ак Барса» и СКА. Вместе с санкт-петербургской командой он стал обладателем Кубка Гагарина (2015).