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Александр Кожевников: Сейчас ЦСКА способен пройти СКА
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Александр Кожевников: Сейчас ЦСКА способен пройти СКА 

Советский спорт 50 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников — о противостоянии ЦСКА и СКА в финале Западной конференции КХЛ.
— Для ЦСКА эта серия будет из категории «сейчас или никогда», — заявил Кожевников в интервью «Известиям». — Понятно, что хоккеисты, тренеры и болельщики команды давно ждут выигрыша главного кубка.
Во времена Квартальнова была проделана большая работа в этом направлении — армейцы приблизились к трофею, но им не хватало самой малости.
При Никитине ЦСКА стал еще сильнее и по составу, и по организации игры — сейчас клуб способен пройти СКА, а затем финал Кубка Гагарина.
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