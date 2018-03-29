Александр Кожевников: Сейчас ЦСКА способен пройти СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников — о противостоянии ЦСКА и СКА в финале Западной конференции КХЛ.

— Для ЦСКА эта серия будет из категории «сейчас или никогда», — заявил Кожевников в интервью «Известиям» . — Понятно, что хоккеисты, тренеры и болельщики команды давно ждут выигрыша главного кубка.

Во времена Квартальнова была проделана большая работа в этом направлении — армейцы приблизились к трофею, но им не хватало самой малости.

При Никитине ЦСКА стал еще сильнее и по составу, и по организации игры — сейчас клуб способен пройти СКА, а затем финал Кубка Гагарина.