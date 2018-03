Кузнецов не реализовал буллит в матче с «Рейнджерс». Видео

Российский нападающий «Вашингтон» Евгений Кузнецов не смог реализовать буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 14-й минуте первого периода он не смог переиграть вратаря соперника Хенрика Лундквиста при счете 0:1.. @HLundqvist30 comes up big on the penalty shot. pic.twitter.com/2UvbCWyYgw

— NHL GIFs (@NHLGIFs) 29 марта 2018 г.