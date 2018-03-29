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Шайба Кузнецова в овертайме принесла победу «Вашингтону» в матче с «Рейнджерс»
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Шайба Кузнецова в овертайме принесла победу «Вашингтону» в матче с «Рейнджерс» 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в ««Вашингтоне» на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась победой хозяев в дополнительное время — 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
Главным героем матча стал российский форвард «столичных»Евгений Кузнецов, забросивший победную шайбу в овертайме. Также в активе уроженца Челябинска результативная передача. Ещё один гол на свой счёт записал Андре Бураковски. В составе «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Райан Спунер.
Лидер «Вашингтона»Александр Овечкин заработал показатель ползености «+2». УДмитрия Орлова, Павла Бучневича и Владислава Наместникова нулевой показатель полезности.
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