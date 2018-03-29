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Нереализованный буллит Кузнецова не помешал стать ему первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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Нереализованный буллит Кузнецова не помешал стать ему первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). На первой минуте овертайма россиянин после ложного замаха точно пробил в дальний угол ворот. Эта шайба стала для Евгения 25-й в текущем сезоне. Также в этом матче Кузнецов отметился результативной передачей и нереализованным буллитом в первом периоде.
Второй звездой стал вратарь «Кэпиталз» Брэден Холтби, отразивший 35 бросков из 37, а замкнул тройку лучших голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший 30 сэйвов из 33 бросков.
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