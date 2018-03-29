Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). На первой минуте овертайма россиянин после ложного замаха точно пробил в дальний угол ворот. Эта шайба стала для Евгения 25-й в текущем сезоне. Также в этом матче Кузнецов отметился результативной передачей и нереализованным буллитом в первом периоде.
Второй звездой стал вратарь «Кэпиталз» Брэден Холтби, отразивший 35 бросков из 37, а замкнул тройку лучших голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший 30 сэйвов из 33 бросков.