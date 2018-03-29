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«Аризона» выиграла второй матч кряду
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«Аризона» выиграла второй матч кряду 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Вегас» на своем льду проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Койотс» выиграл вторую встречу кряду.
Регулярный чемпионат
"Вегас" — «Аризона» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Коннотон — 8 (Дворак, Экман-Ларссон), 6:22 — 0:1. Хаула — 29 (бол., Нил), 11:23 — 1:1. Паник — 12 (Келлер), 17:09 — 1:2. Так — 15 (бол., Маршессо, Карлссон), 34:44 — 2:2. Коннотон — 9, 35:43 — 2:3.
Вратари: Флери (58:00) — Раанта.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (5+11+13) — 32 (15+13+4).
29 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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