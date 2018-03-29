Итоги дня НХЛ для россиян: 13 очков Кузнецова в последних 6 матчах 

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.
Главным действующим лицом среди российских игроков стал Евгений Кузнецов, который сначала не реализовал буллит, после этого принял участие в голе Ларса Эллера, переведшего игру в овертайм, а в завершение ставший автором победной шайбы. Россиянин набрал не менее двух очков в шестой игре подряд. За это время на его счету пять шайб и шесть передач.
Иван Проворов забросил 15-ю шайбу в сезоне, а Евгений Дадонов — 25-ю, Никита Зайцев провалил матч с «Флоридой Пантерз», а Семён Варламов заболел и пропустил первую игру за 1,5 месяца.
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяДадонов (н)«Флорида»1+000120-19.00Мамин (н)«Флорида»0+0-10210-10.06Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000210-15.22Наместников (н)«Рейнджерс»0+00021050%15.18Овечкин (н)«Вашингтон»0+0+20510-20.22Кузнецов (н)«Вашингтон»1+1+2030069%19.56Якупов (н)«Колорадо»0+000121-10.30Задоров (з)«Колорадо»0+000061-20.21Орлов (з)«Вашингтон»0+000020-23.31Зайцев (з)«Торонто»0+0-30051-22.18