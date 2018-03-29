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Брэден Холтби: «Играем лучше, когда разница всего в одну шайбу»
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Брэден Холтби: «Играем лучше, когда разница всего в одну шайбу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь «Вашингтона» Брэден Холтби остался доволен игрой команды в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). По его словам, команда мобилизуется в сложных ситуациях.
— Мы чувствуем себя уверенно в любой ситуации в игре, — цитирует официальный сайт НХЛ Холтби. — Играем лучше, когда борьба плотная, когда разница всего в одну шайбу. Наше мастерство позволяет нам склонить чашу весов в свою пользу в конце игры. Для ребят это вызов. Поэтому мы выходим на новый уровень и заставляем соперника чувствовать некоторую панику и открываться.
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