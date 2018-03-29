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«Калгари» потерял нападающего и защитника
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«Калгари» потерял нападающего и защитника 

LiveSport.Ru 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук и защитник «огоньков» Ти-Джей Броди завершили сезон из-за травм верхних частей тела, сообщает пресс-служба НХЛ.
Ткачук, проводящий второй чемпионат в НХЛ, уже пропустил семь матчей. Он травмировался 11 марта в игре против «Айлендерс». Защитника Броди нет в составе с 18 марта, он получил повреждение во время встречи с «Вегасом» и пропустил четыре матча.
Тренер Глен Галутцан считает, что эти хоккеисты не смогут сыграть в этом сезоне.
«Полагаю, что это невозможно. Исходя из сложившихся обстоятельств, не думаю, что это случится. Не буду исключать полностью такой вариант, но на данный момент сильно сомневаюсь в этом. Не думаю, что кто-то из них сыграет до окончания сезона».
«Калгари» проиграл шесть матчей подряд и потерял все шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Команде осталось провести пять матчей.
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