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Матчи юниорского ЧМ в Челябинске пройдут утром и днем, если «Трактор» выйдет в финал КХЛ
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Матчи юниорского ЧМ в Челябинске пройдут утром и днем, если «Трактор» выйдет в финал КХЛ 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Матчи юниорского чемпионата мира в Челябинске в случае выхода «Трактора» в финал Кубка Гагарина будут проходить утром и днем, а игры финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в эти же дни — вечером. Об этом ТАСС рассказали по телефону в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет) пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Столица области примет 10 игр предварительной стадии, две встречи четвертьфинала, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал. «Трактор» в случае выхода в финал Кубка Гагарина два своих домашних матча проведет 18 и 20 апреля, а также, если потребуется, 24 апреля.
"Если оба соревнования будут совмещаться, то на льду и бортах останется реклама чемпионата мира. Соответственно, в утреннее и дневное время будут проходить матчи чемпионата, а в вечернее — игра КХЛ, — сказали в пресс-службе. — Все это согласовано с IIHF [Международной федерацией хоккея]".
На 20 и 24 апреля запланировано по два матча чемпионата мира, которые начнутся в 15:30 и 19:30 по местному времени (13:30 и 17:30 мск). 24 апреля вечером сборная России сыграет заключительный матч группового этапа с командой Словакии.
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