Хоккейная «Сибирь» объявила о контракте на 4 года с молодым нападающим

Форвард Александр Шаров останется в новосибирском хоккейной клубе «Сибирь» ещё на четыре сезона — до 2022 года.

«Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании нового четырехлетнего контракта с 22-летним нападающим Александром Шаровым!» — сообщили сегодня, 29 марта, в пресс-службе команды, уточнив, что предыдущее соглашение с хоккеистом действовало только до 2019 года

За прошедший сезон, который стал для Шарова вторым в КХЛ, хоккеист провёл 56 матчей и набрал в них 19 очков (9 голов +10 передач). В среднем на льду Александр проводил по 16 минут 16 секунд.

Ранее стало известно, что матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги в этом году начнутся позже обычного — лишь в сентябре. Календарь предстоящих игр в КХЛ обещают опубликовать до 15 июня.