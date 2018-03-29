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Хоккейная «Сибирь» объявила о контракте на 4 года с молодым нападающим
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Хоккейная «Сибирь» объявила о контракте на 4 года с молодым нападающим 

ngs.ru 25 минут назад
Фото: ngs.ru
Форвард Александр Шаров останется в новосибирском хоккейной клубе «Сибирь» ещё на четыре сезона — до 2022 года.
«Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании нового четырехлетнего контракта с 22-летним нападающим Александром Шаровым!» — сообщили сегодня, 29 марта, в пресс-службе команды, уточнив, что предыдущее соглашение с хоккеистом действовало только до 2019 года
За прошедший сезон, который стал для Шарова вторым в КХЛ, хоккеист провёл 56 матчей и набрал в них 19 очков (9 голов +10 передач). В среднем на льду Александр проводил по 16 минут 16 секунд.
Ранее стало известно, что матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги в этом году начнутся позже обычного — лишь в сентябре. Календарь предстоящих игр в КХЛ обещают опубликовать до 15 июня.
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