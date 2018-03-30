Клуб КХЛ «Сибирь» расторг контракт с ассистентом главного тренера Зубовым

ТАСС , 30 марта. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг контракт с ассистентом главного тренера команды Павлом Зубовым . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Павла Владимировича за проделанную работу с командой «Сибирь», высокий профессионализм и желаем карьерного роста и успехов на новом месте", — говорится в сообщении.