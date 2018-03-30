Клуб КХЛ «Сибирь» расторг контракт с ассистентом главного тренера Зубовым 

ТАСС, 30 марта. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг контракт с ассистентом главного тренера команды Павлом Зубовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Мы благодарим Павла Владимировича за проделанную работу с командой «Сибирь», высокий профессионализм и желаем карьерного роста и успехов на новом месте", — говорится в сообщении.
Зубов работал с «Сибирью» с 2015 года. В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ. В апреле 2017 года после отставки Андрея Скабелки Зубов был назначен главным тренером «Сибири», но в декабре 2017 года его сменил Владимир Юрзинов-младший. После этого Зубов стал помощником Юрзинова.