Что говорили после победы ЦСКА над СКА в первом матче финала Запада

Олег Знарок и Александр Медведев объясняют, почему олимпийский чемпион остался вне заявки на матч с ЦСКА.

Шипачёв не знает ничего

Первый матч финала Западной конференции затянулся до дополнительного времени. В первом овертайме Андрей Кузьменко забил гол и принёс ЦСКА победу.

— Тяжёлая игра, для тренеров перестрелка тяжёлая, — сказал главный тренер москвичей Игорь Никитин . — Мы рады, что победили, но мы прекрасно понимаем, против кого играем. — Андрея Кузьменко хочется поздравить с хет-триком отдельно. Вы берегли его для решающих игр, не давали много времени раньше? — Причин несколько. Для него это первый плей-офф, нужно было входить постепенно. Андрей — молодец.

— СКА быстро сравнивал счёт. Это потери концентрации? — И наши были ошибки, и играем мы против сильной команды.

Ещё более краток был Олег Знарок.

— Провальный второй период, — заявил наставник СКА. — Мы допустили не очень свойственные ошибки. — Вадим Шипачёв не играл из-за высокой конкуренции, из-за травмы или по еще каким-то причинам? — Мы дали ему немножко отдохнуть.

А вот сам Вадим не был в курсе, почему он остался вне заявки на игру. После матча я встретила Шипачёва на стоянке. Бежала за ним по скользкому льду, на ходу задавая вопрос: «Почему вы не играете? У вас травма?». — Я не знаю, почему я не играю, — вполне спокойным голос заявил олимпийский чемпион, дал автограф болельщику и сел в свой автомобиль.

«Олимпиада не за горами»

На улице удалось дождаться члена совета директоров КХЛ и СКА Александра Медведева.

— Пошли слухи, что Шипачёв не играет, потому что в прошлом году в «Вегас» уехал? — самый важный вопрос сегодня. — Разговоры, что он не играет, потому что в прошлом году подписывал контракт с «Вегасом» — глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет по другой причине. Просто тренер на эту игру выбрал такой состав. Но я уверен, что Вадим Шипачёв появится в составе в этом раунде.

— Какие впечатления от первого матча серии? — Не забывайте, что это финал конференции. Встречаются две команды, в которых играют 24 олимпийских чемпиона. И они не случайно выиграли Олимпийские игры вместе. А сейчас они борются за выход в финал Кубка Гагарина. Команды продемонстрировали разнообразный, интересный хоккей. Кто-то ошибся больше, кто-то меньше. Хоккей результативный для плей-офф — 5:4, девять шайб. Это показывает, что будет очень упорная и длинная борьба.

— Когда овертайм начался — подушечку заготовили? Или литр кофе. — Мы обсуждали это и были уверены, что овертайм долго не продлится. Что такие мастера быстро забьют.

— По потолку зарплат на совете директоров КХЛ было принято оптимальное решение? — По крайней мере это позволит не потерять наших игроков, которые вернулись из НХЛ и выиграли Олимпиаду. Знаете, есть старое правило: мы хотим равенства на низком уровне или на высоком? На низком уровне уравниловку можно сделать очень быстро. Но мы знаем, к чему приводит такая уравниловка. А выравнивать на высоком уровне — это гораздо сложнее. И я думаю, что то, что приняла КХЛ — это попытка выравнивать на высоком уровне. А не на низком.

— Правильно ли то, что жёсткий потолок вступит в силу лишь через два года? — Там был поставлен вопрос, что, может быть, не через два года. А через три. Олимпиада же не за горами.

— Многие говорили, что это было сделано в интересах одного клуба, и это не СКА. — Давайте завтра объявим, что потолок зарплат будет 100 миллионов рублей. Кто у нас останется? Зато все в равных условиях. Но какой там будет хоккей? Кто на него будет ходить? Кто в него будет играть? Давайте будем реалистами.

— Как относитесь к исключению «Лады» и «Югры»? — Поскольку КХЛ сказала «А», не сказать «Б» уже было невозможно. По рейтингу, который рассчитывался, по многим параметрам эти два клуба… Анализируя опыт Новокузнецка, где в плей-офф ВХЛ на матчах с петербуржским «Динамо» было более 4000 зрителей — это показывает, что если правильно работать, то даже при переходе из Континентальной лиги в Высшую зрителей может стать не меньше, а больше. Как произошло с «Кузней». Жизнь для «Лады» и «Югры» не останавливается. Может быть, мы узнаем что-то новое про развитие хоккея.

— Они вот-вот появятся в основном составе. Когда конкретно — вопрос к главному тренеру, — отметил функционер.