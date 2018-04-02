Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Телегин не сыграют в матче КХЛ против СКА

Максим Шалунов и Форварды московского ЦСКА Сергей Шумаков Иван Телегин пропустят третий матч серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает ТАСС. Шалунов и Шумаков пропустят уже третий матч в связи с диагностированной свинкой. Телегин травмировался по ходу второго матча серии. В состав вернулся нападающий Константин Окулов , который пропустил две предыдущие встречи. Ранее сообщалось, что все билеты на матчи плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА в Москве проданы.