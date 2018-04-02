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Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Телегин не сыграют в матче КХЛ против СКА
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Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Телегин не сыграют в матче КХЛ против СКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форварды московского ЦСКА Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Иван Телегин пропустят третий матч серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает ТАСС.
Шалунов и Шумаков пропустят уже третий матч в связи с диагностированной свинкой. Телегин травмировался по ходу второго матча серии. В состав вернулся нападающий Константин Окулов, который пропустил две предыдущие встречи.
Ранее сообщалось, что все билеты на матчи плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА в Москве проданы.
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