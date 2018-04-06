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Игрок СКА Торесен: невозможно играть идеально весь матч против ЦСКА
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Игрок СКА Торесен: невозможно играть идеально весь матч против ЦСКА 

Газета.Ru 6 часов назад
Форвард петербургского СКА Патрик Торесен рассказал о причинах спада в игре команды в четвертом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.
"Просто невозможно против такой команды, как ЦСКА, все 60 минут играть идеально. К сожалению, кратковременный спад в нашей игре обернулся тем, что соперник забросил две шайбы и повел в счете. Дальше мы имели игровое преимущество, но ЦСКА хорошо оборонялся, играя в свой любимый хоккей", — цитирует Торесена газета «Известия».
После четырех матчей счет в серии между ЦСКА и СКА равный — 2:2.
6 апреля команды проведут пятую встречу, которая состоится в Санкт-Петербурге. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало — 19:30 мск.
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