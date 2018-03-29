Кузьменко прокомментировал свой хет-трик в матче против СКА

"Обе команды в этой встрече не очень играли в обороне. Я был тоже удивлен такому количеству голов. Но у коллективов очень хорошая атака", — сказал хоккеист.

Кузьменко также отметил, что первый период выдался нервным для команды.

"Не знаю, что будет завтра или послезавтра. Дни меняются, а силы не безграничны. Посмотрим, как дальше все пойдет. Первый период было боязно. Боялся ошибиться, но после гола Григоренко стало полегче, стали спокойно играть", — добавил он.

Ранее ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Кубка Гагарина со счетом 5:4.