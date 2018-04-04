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Нападающий СКА Торесен рассказал о предстоящем матче против ЦСКА
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Нападающий СКА Торесен рассказал о предстоящем матче против ЦСКА 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий петербургского СКА Патрик Торесен поделился мнением о предстоящем четвертом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Слова хоккеиста приводит газета «Известия».
"У нас по традиции семь игр в серии — думаю, это будет сложное и долгое противостояние. Но я верю, что мы будем играть в наш лучший хоккей, чтобы выиграть оставшиеся матчи.
Далеко вперед заглядывать не стоит — ко всем играм мы готовимся с полной ответственностью и думаем только о каждой следующей встрече", — сказал норвежский хоккеист.
Ранее нападающие СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук и Павел Дацюк возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.
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