Нападающий СКА Торесен рассказал о предстоящем матче против ЦСКА

Нападающий петербургского СКА Патрик Торесен поделился мнением о предстоящем четвертом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Слова хоккеиста приводит газета «Известия»

"У нас по традиции семь игр в серии — думаю, это будет сложное и долгое противостояние. Но я верю, что мы будем играть в наш лучший хоккей, чтобы выиграть оставшиеся матчи.

Далеко вперед заглядывать не стоит — ко всем играм мы готовимся с полной ответственностью и думаем только о каждой следующей встрече", — сказал норвежский хоккеист.