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ЦСКА — СКА: Ковальчук подрался с Пашниным
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ЦСКА — СКА: Ковальчук подрался с Пашниным 

Чемпионат.com 2 часа назад
В конце второго периода матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА (0:1) случилась драка, в которой приняли участие Илья Ковальчук и Михаил Пашнин.
Эпизод начался с того, что Пашнин у борта жёстко сыграл против Патрика Торесена. После этого Ковальчук набросился на Михаила, оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за грубость. Фан-сектор ЦСКА отреагировал на действия соперника кричалкой «Ковальчук — свинья!».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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