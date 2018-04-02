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ЦСКА — СКА. Прогноз Алексея Бадюкова
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ЦСКА — СКА. Прогноз Алексея Бадюкова 

SovSport.Ru 2 апреля 2018
Фото: SovSport.Ru
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч ЦСКА — СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это финал Западной конференции. Третья игра состоится в понедельник в Москве во дворце «ЦСКА имени Всеволода Боброва». Эксперт считает, что в предстоящем матче петербуржцы победят.
Тяжело предсказывать. Увлекательная серия, но сложно говорить о том, кто выиграет. ЦСКА на равных играет со СКА, если Капризов не допускает ошибки в своей зоне. СКА все это прекрасно понимает. Те игроки, которые допустили ошибки в первой встрече, во второй не играют. Но мы увидели, что все хоккеисты СКА готовы.
На большинство упора нет ни у тех, ни у других. Хорошо разобрали друг друга команды, знают, что и как перекрывать. Все решается в равных составах за счет индивидуальных действий.
Будет много борьбы, много драк. Карнаухов давно не играл, но вышел во второй игре и устроил веселье. Подрался. Проявил свое бесстрашие. Если ему дадут шанс в третьей игре, он снова будет заводилой. Но все-таки ставлю на СКА. Победят петербуржцы, возможно, в овертайме. Мастерство скажется.
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