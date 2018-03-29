Российские хоккеисты НХЛ повторили рекорд XXI века

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ стал историческим для российских игроков. Благодаря голам двух Евгениев — Кузнецова и Дадонова — число россиян, забросивших в нынешнем сезоне 25 и более шайб, увеличилось до восьми. Таким образом, оказался повторен рекорд XXI века.

Ранее по 25 и более шайб россияне забрасывали в сезоне-2008/09. Обновить рекорд XXI века игроки из России могут уже в нынешнем чемпионате. Для этого необходимо, чтобы Владислав Наместников ("Рейнджерс") в оставшихся пяти матчах забросил три гола или Артем Анисимов ("Чикаго") пять раз огорчил вратарей соперника, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, что в сезоне-1993/94 сразу 11 российских хоккеистов забросили 25 и более шайб. Этот рекорд не побит до сих пор.