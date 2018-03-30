Ещё
Хоккей оказался смертельно опасным для болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доказан риск смерти от победы любимой команды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Наблюдения за жизнью болельщиков команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показали, что просмотр матчей за телевизором или на стадионе повышает частоту развития сердечных приступов. Об этом сообщается на сайте Кардиологического института Монреаля.
Канадские ученые выявили связь между обострением сердечно-сосудистых заболеваний и важными хоккейными матчами. Для этого они сравнили статистику обращений в больницы с календарем побед хоккейных клубов. Оказалось, что риск инфарктов у мужчин значительно возрастает после побед любимой команды, особенно если это домашний матч.
Исследователи также пришли к выводу, что наиболее яркие победы клуба увеличивают вероятность получить инфаркт на 40 процентов. Причем повышенный риск заболеваний вызывают победы, а не поражения любимой команды.
В начале марта основатель футбольного клуба «Шамбли» Вальтер Лузи скончался через несколько часов после победы команды. «Шамбли» впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Франции.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
Медведева нашла новую работу7
ЦСКА обыграл СКА в овертайме3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение