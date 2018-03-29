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СКА аннулировал несколько билетов на матчи финал Запада КХЛ
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СКА аннулировал несколько билетов на матчи финал Запада КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Клуб КХЛ СКА принял решение аннулировать несколько билетов на встречи финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА, сообщает ТАСС.
"Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты", — говорится в заявлении пресс-службы питерского клуба.
Также отмечается, что подобные меры были приняты в рамках борьбы со спекуляцией. Были аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.
Ранее был определен состав сборной России по хоккею на матчи с Германией.
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