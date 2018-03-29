СКА аннулировал несколько билетов на матчи финал Запада КХЛ

Клуб КХЛ СКА принял решение аннулировать несколько билетов на встречи финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА, сообщает ТАСС

"Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты", — говорится в заявлении пресс-службы питерского клуба.

Также отмечается, что подобные меры были приняты в рамках борьбы со спекуляцией. Были аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.

Ранее был определен состав сборной России по хоккею на матчи с Германией.