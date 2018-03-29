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Хенрик Лундквист: Хочется верить, что пробьешься в плей-офф, но надо быть реалистом
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Хенрик Лундквист: Хочется верить, что пробьешься в плей-офф, но надо быть реалистом 

Советский спорт 1 час назад
— Конечно, хочется верить, что пробьешься в плей-офф. Но надо быть реалистом. Мы понимали в последние две недели, что нам сложно будет с этим справиться.
Это моя работа. Я играю в хоккей. Плохо или хорошо, выигрываю я или проигрываю, но я должен играть ради себя и моих партнеров. Я хочу быть на льду, хочу бороться, хочу делать все для команды. Я люблю этот вид спорта и ничего не принимаю как данность. Нельзя просто сказать: «Сезон закончен». Если есть возможность играть против лучших хоккеистов мира, надо ею пользоваться.
Я думаю сейчас только об оставшихся матчах. Хочу играть, бороться за победу, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы с командой все было в порядке. А затем будем думать о будущем, — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Рейнджерс» за пять матчей до конца регулярного чемпионата потеряли все шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли в текущем сезоне.
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