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Инстаграм «взорвало» видео, как воспитанник школы «Трактор» Артемий Панарин учит пса профессиональным финтам
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Инстаграм «взорвало» видео, как воспитанник школы «Трактор» Артемий Панарин учит пса профессиональным финтам 

Хорошие новости 35 минут назад
Фото: Хорошие новости
Воспитанник челябинской школы «Трактор», а ныне крайний нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин выложил на свою страницу в Инстаграм видео совместной тренировки с псом. Со своим питомцем хоккеист тренировался в комнате, обучая собаку профессиональным финтам. В такой веселой форме спортсмен из Челябинской области готовился к очередной игре. Болельщики от видео пришли в восторг.
— Очень приятно знать что твой любимый спортсмен не только великий мастер хоккея, но и любитель животных, — пишут в комментариях.
— Красавцы! И рыжего потренировал, — отозвался другой комментатор.
Отметим, что Артемий с 1997 по 2003 год занимался хоккеем в СДЮШОР «Трактор». В 2015 году выиграл в составе СКА Кубок Гагарина, набрав в 20 матчах плей-офф 20 очков (5+15). В этом же году хоккеист подписал двухлетний контракт новичка с командой НХЛ Чикаго Блэкхокс. за " Коламбус Блю Джекетс" Панарин играет с 2017 года.
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