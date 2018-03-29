Инстаграм «взорвало» видео, как воспитанник школы «Трактор» Артемий Панарин учит пса профессиональным финтам

Воспитанник челябинской школы «Трактор», а ныне крайний нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин выложил на свою страницу в Инстаграм видео совместной тренировки с псом. Со своим питомцем хоккеист тренировался в комнате, обучая собаку профессиональным финтам. В такой веселой форме спортсмен из Челябинской области готовился к очередной игре. Болельщики от видео пришли в восторг.

— Очень приятно знать что твой любимый спортсмен не только великий мастер хоккея, но и любитель животных, — пишут в комментариях.

— Красавцы! И рыжего потренировал, — отозвался другой комментатор.

Отметим, что Артемий с 1997 по 2003 год занимался хоккеем в СДЮШОР «Трактор». В 2015 году выиграл в составе СКА Кубок Гагарина, набрав в 20 матчах плей-офф 20 очков (5+15). В этом же году хоккеист подписал двухлетний контракт новичка с командой НХЛ Чикаго Блэкхокс. за " Коламбус Блю Джекетс" Панарин играет с 2017 года.