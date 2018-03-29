Андрей Николишин: ЦСКА может одержать победу над СКА благодаря ровному и глубокому составу

— Будет интересная серия, противостояние двух систем как на льду, так и вне его. Все игры будут боевыми, в последние годы это непримиримое соперничество. Наверняка будут какие-то стычки, столкновения. У ЦСКА, конечно, есть потери, но клуб имеет шесть звеньев, так что проблем с составом быть не должно. ЦСКА может одержать победу благодаря ровному и глубокому составу, а также физической подготовке. Хорошо организована игра в обороне плюс сильная вратарская линия.

ТАСС. СКА -мастеровитая команда, во всех линиях укомплектована очень хорошо, добротно. За петербуржцев говорит опыт побед в плей-офф. 15 олимпийских чемпионов, опытный и грамотный тренерский штаб — вот самые сильные стороны, — цитирует Николишина

Напомним, что серия между СКА и ЦСКА начнется 29 марта в Санкт-Петербурге.