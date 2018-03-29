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Студенческая хоккейная команда МГЮА завершила игровой сезон
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Студенческая хоккейная команда МГЮА завершила игровой сезон 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Хоккейный игровой сезон 17/18 регулярного московского студенческого чемпионата завершен. Команда Университета имени Кутафина «СХК МГЮА» крайнюю игру провела с СХК «Авиаторы-2010» МАИ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу спортсменов из авиационного института.
— Этот сезон был для многих сложным, но одновременно ярким и насыщенным, в том числе и для наших дорогих болельщиков. Он был наполнен морем чувств и эмоций, ознаменовался непростыми победами и поражениями, — делится представитель команды. — Мы выражаем огромную благодарность всем нашим болельщикам, которые поддерживали нашу команду и были рядом с нами даже в самые трудные моменты.
Теперь у игроков наступили каникулы. (то)
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