Студенческая хоккейная команда МГЮА завершила игровой сезон

Хоккейный игровой сезон 17/18 регулярного московского студенческого чемпионата завершен. Команда Университета имени Кутафина «СХК МГЮА» крайнюю игру провела с СХК «Авиаторы-2010» МАИ . Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу спортсменов из авиационного института.

— Этот сезон был для многих сложным, но одновременно ярким и насыщенным, в том числе и для наших дорогих болельщиков. Он был наполнен морем чувств и эмоций, ознаменовался непростыми победами и поражениями, — делится представитель команды. — Мы выражаем огромную благодарность всем нашим болельщикам, которые поддерживали нашу команду и были рядом с нами даже в самые трудные моменты.

Теперь у игроков наступили каникулы. (то)