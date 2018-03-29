Шумаков и Шалунов не сыграют за ЦСКА в первом матче против СКА

Ранее сообщалось, что у обоих хоккеистов проблемы со здоровьем. По этой же причине не сыграют голкипер Владимир Жарков и форвард Игорь Ожиганов Матч СКА — ЦСКА начнется в 19:30 по Москве.