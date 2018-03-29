Ещё
Шумаков и Шалунов не сыграют за ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шумаков и Шалунов не сыграют за ЦСКА в первом матче против СКА 

Советский спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ранее сообщалось, что у обоих хоккеистов проблемы со здоровьем.
По этой же причине не сыграют голкипер Владимир Жарков и форвард Игорь Ожиганов.
Матч СКА — ЦСКА начнется в 19:30 по Москве.
Советский спорт: последние новости
«Химки» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск) «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Кузнецов отметились голами Толванен провел первую тренировку с «Нэшвиллом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР27
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение