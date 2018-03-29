СМИ: один из лидеров «Магнитки» впервые за 5 лет выйдет на рынок свободных агентов КХЛ 

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж все еще не подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает. Как отмечает издание, хоккеист впервые за пять лет выйдет на рынок свободных агентов.
За пять лет в КХЛ чешский нападающий набрал 286 (97+189) очков за 285 матчей регулярного чемпионата и 91 (32+59) за 83 игры плей-офф в составе «Магнитки». Коварж — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Перед сезоном 2017/18 «Магнитка» потеряла одного из своих лидеров — Даниса Зарипова. В случае ухода Коваржа, из ударной тройки команды останется лишь Сергей Мозякин.