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Брэден Холтби: «Место в регулярке не так важно. Надо только попасть в плей-офф»
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Брэден Холтби: «Место в регулярке не так важно. Надо только попасть в плей-офф» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Голкипер «Вашингтона» Брэден Холтби подчеркнул, что команда должна гордиться очередным попаданием в плей-офф.
— Сейчас в НХЛ не так важно, какое место команда занимает в турнирной таблице, — приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Холтби. — Надо только попасть в плей-офф. Это одна из задач в этом сезоне для нас. Мы понимали, что будут взлеты и падения, но надо попасть в плей-офф… Приятное чувство. Ребята могут гордиться. Мы должны гордиться тем, что оказались в такой ситуации. Но теперь надо двигаться дальше.
"Вашингтон" лидирует в Столичном дивизионе. В четверг команда, которая выиграла пять последних матчей и девять из десяти, получила путевку в плей-офф. «Столичные» в четвертый раз подряд выходят в плей-офф (в прошлом и позапрошлом годах с первого места) и всякий раз выбывают из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде.
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