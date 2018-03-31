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Брэйден Холтби: Не так важно, какое место команда занимает, надо только попасть в плей-офф
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Брэйден Холтби: Не так важно, какое место команда занимает, надо только попасть в плей-офф 

Советский спорт 1 час назад
— Конечно, такая цель у нас была. Сейчас в НХЛ не так важно, какое место команда занимает в турнирной таблице. Надо только попасть в плей-офф. Это одна из задач в этом сезоне для нас. Мы понимали, что будут взлеты и падения, но надо попасть в плей-офф… Приятное чувство. Ребята могут гордиться. Мы должны гордиться тем, что оказались в такой ситуации. Но теперь надо двигаться дальше, — передает слова Холтби официальный сайт НХЛ.
Напомним, что победа «Питтсбурга» над «Нью-Джерси» (4:3 от) гарантировало «Вашингтону» место в розыгрыше Кубка Стэнли.
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 Ещё 7 источников 
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