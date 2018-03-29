Ещё
Толванен провел первую тренировку в составе «Нэшвилла»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: хоккеист Толванен провел первую тренировку в составе «Нэшвилла» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий Эли Толванен провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает газета Tennessean.
Тренировка прошла в четверг. Отмечается, что 18-летний игрок получит 11-й номер в клубе. Официально о подписании контракта между "Нэшвиллом" и Толваненом не сообщалось. Ранее нападающий расторг соглашение с финским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит".
Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет— трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, он забросил 25 шайб, в том числе шесть — в плей— офф, сделав также 18 передач.
Финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.
Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Во время серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против московского ЦСКА, которую "Йокерит" проиграл со счетом 2-4, финские СМИ сообщали, что игрок подписал контракт новичка с "Нэшвиллом" и в предстоящем сезоне будет выступать в НХЛ. Позднее Толванен в интервью финской газете Iltalehti опроверг информацию о подписании соглашения с североамериканским клубом.
ТАСС: последние новости
Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Шумаков пропустят первый матч серии со СКА "Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ, Георгиев отразил 44 броска Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР27
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение