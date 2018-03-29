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Роберто Луонго: Так нельзя играть против «Торонто»
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Роберто Луонго: Так нельзя играть против «Торонто» 

Советский спорт 32 минуты назад
— Больно. У нас не было надлежащего настроя в первом периоде. Так нельзя играть против такой команды. Они заставят за это заплатить. Потом мы стали играть в хоккей, но в первом периоде они делали почти все, что хотели. Забросили три шайбы. Хотел бы я хотя бы одну из них остановить. Мне нечего вам сказать после такого. Извините, — цитирует Луонго официальный сайт НХЛ.
Добавим, что к 14-й минуте первого периода счет уже был 3:0 в пользу «Мэйпл Лифс». В первые 20 минут по воротам Луонго было нанесено 16 бросков.
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