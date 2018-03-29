Генеральный менеджер «Флориды» о борьбе за плей-офф НХЛ: «Должны выжать максимум из оставшихся матчей»

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон порассуждал о борьбе команды за попадание в плей-офф. Команда идет на девятом месте в Восточной конференции НХЛ — 85 очков в 75 матчах. В активе идущего восьмым «Нью-Джерси Дэвилз» 88 очков в 76 матчах. За «Флориду» выступает российский форвард Евгений Дадонов

«У нас не так много травм. Мы можем варьировать состав. У нас молодой состав, и сил у нас должно быть больше, чем у некоторых других команд постарше нас. В любом случае нам приходится иметь с дело с таким расписанием. Мы должны играть и должны выжать максимум из оставшихся матчей», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.