Зыков об игре в НХЛ: «Этот сезон провел намного лучше, чем предыдущий»

«Сезон хороший. Я стараюсь сравнивать с самим собой, то есть то, что было в прошлом сезоне. Считаю, что этот сезон провел намного лучше, чем предыдущий. Значит, росту и добавляю. Больше опыта надо. Это приходит через игры.

Адаптация проходит хорошо. Ребята дружелюбные. Тренеры всегда подсказывают, объясняют.

Основные трудности — большая разница в мышлении. Ребята думают быстрее, делают все быстрее», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.