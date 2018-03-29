Зыков об игре в НХЛ: «Этот сезон провел намного лучше, чем предыдущий» 

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Валентин Зыков высказался о сезоне 2017/18. На счету игрока 5 (3+2) очков в 5 матчах.
«Сезон хороший. Я стараюсь сравнивать с самим собой, то есть то, что было в прошлом сезоне. Считаю, что этот сезон провел намного лучше, чем предыдущий. Значит, росту и добавляю. Больше опыта надо. Это приходит через игры.
Адаптация проходит хорошо. Ребята дружелюбные. Тренеры всегда подсказывают, объясняют.
Основные трудности — большая разница в мышлении. Ребята думают быстрее, делают все быстрее», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.