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ЦСКА обыграл СКА в овертайме
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ЦСКА обыграл СКА в овертайме 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 5:4 в первом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Чемпионат.com. Победная шайба была заброшена в овертайме.
Основное время матча завершилось вничью — 4:4. За СКА отличились Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33) и Сергей Плотников (51). За ЦСКА забили Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма снова забросил Андрей Кузьменко.
Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. В следующий раз команды встретятся 31 марта.
ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз. Три раза победу в серии одерживали петербуржцы, один раз — москвичи.
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