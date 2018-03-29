ЦСКА обыграл СКА в овертайме

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 5:4 в первом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Чемпионат.com . Победная шайба была заброшена в овертайме.

Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. В следующий раз команды встретятся 31 марта.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз. Три раза победу в серии одерживали петербуржцы, один раз — москвичи.